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Малкин Владимир Михайлович

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Место рождения

Запорожье

Дата рождения

27.10.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1937

Отец: Малкин Михаил Ефимович

Мать: Малкина (Портная) Софья (Шейна) Абрамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
14.01.1961

Жена: Малкина (Егорычева) Галина Петровна

Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.12.1961

Сын: Малкин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Малкина (Егорычева) Галина Петровна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)

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