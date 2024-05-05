Малкин Владимир Михайлович
Место рождения
Дата рождения27.10.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1937
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
14.01.1961
Каменск-Шахтинский, город Каменск-Шахтинский, Ростовская область
Рождение ребёнка
08.12.1961
Сын: Малкин Борис Владимирович
Мать ребёнка: Малкина (Егорычева) Галина Петровна
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)