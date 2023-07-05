Николай Евдокимович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Евдоким Николаевич
Мать: Афонасия Ефимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аграфена Трифоновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Пелагея Николаевна
Мать ребёнка: Аграфена Трифоновна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Настасья Николаевна
Мать ребёнка: Аграфена Трифоновна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Семен Николаевич
Мать ребёнка: Аграфена Трифоновна
Смерть
Неизвестно