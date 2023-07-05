Николай Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай Евдокимович

Место рождения

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Евдоким Николаевич

Мать: Афонасия Ефимовна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аграфена Трифоновна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Пелагея Николаевна

Мать ребёнка: Аграфена Трифоновна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Настасья Николаевна

Мать ребёнка: Аграфена Трифоновна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Семен Николаевич

Мать ребёнка: Аграфена Трифоновна

Ивот, Дятьковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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