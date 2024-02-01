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Патокин Анатолий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1957

Пол

Мужской

Добавил:

ДШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1957

Отец: Патокин Владимир Данилович

Мать: Патокина Булынина Валентина Васильевна

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