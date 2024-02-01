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Патокин Анатолий Владимирович
Патокин Анатолий Владимирович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.1957
Пол
Мужской
Отец
Патокин Владимир Данилович
1933 г.р.
Мать
Патокина Булынина Валентина Васильевна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДШ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1957
Отец:
Патокин Владимир Данилович
Мать:
Патокина Булынина Валентина Васильевна
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