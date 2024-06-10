Даниловская Марина Филиппова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДаниловская Марина Филиппова

Даниловская Марина Филиппова

Место рождения

Камень, Чернігівська область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Камень, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Феодор Феодоров

Рождение ребёнка
1795

Сын: Даниловский Трифон Феодоров

Отец ребёнка: Феодор Феодоров

Камень, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1797

Дочь: Даниловский (Даниловский) Мавра Федорова

Отец ребёнка: Феодор Феодоров

Камень, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.