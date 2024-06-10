Даниловская Марина Филиппова
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Феодор Феодоров
Рождение ребёнка
1795
Сын: Даниловский Трифон Феодоров
Отец ребёнка: Феодор Феодоров
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Даниловский (Даниловский) Мавра Федорова
Отец ребёнка: Феодор Феодоров
Смерть
Неизвестно