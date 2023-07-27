Плешивых Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1980
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.10.2015
Дочь: Плешивых Агата Дмитриевна
Отец ребёнка: Плешивых Дмитрий Ивановия
Рождение ребёнка
27.11.2016
Сын: Плешивых Тимофей Дмитриевич
Отец ребёнка: Плешивых Дмитрий Ивановия