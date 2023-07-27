Плешивых Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плешивых Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1994 г.р.

Дети

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плешивых Дмитрий Ивановия

Рождение ребёнка
12.10.2015

Дочь: Плешивых Агата Дмитриевна

Отец ребёнка: Плешивых Дмитрий Ивановия

Рождение ребёнка
27.11.2016

Сын: Плешивых Тимофей Дмитриевич

Отец ребёнка: Плешивых Дмитрий Ивановия

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