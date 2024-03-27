Кулаков Мефодий Александрович
Место рожденияс.Номохоново Бурят-Монгольская АССР
Дата рождения1906
Дата смерти23.11.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Панева) Екатерина Яковлевна
Смерть
23.11.1944
Причина смерти: Война .погиб
Похороны
Неизвестно