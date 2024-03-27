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Кулаков Мефодий Александрович

Место рождения

с.Номохоново Бурят-Монгольская АССР

Дата рождения

1906

Дата смерти

23.11.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Панева) Екатерина Яковлевна

Смерть
23.11.1944
Причина смерти: Война .погиб
Похороны
Неизвестно

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