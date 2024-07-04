Полуэктов Евгений Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.02.1927
Дата смерти16.09.1986
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.02.1965
Сын: Полуэктов Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Полуэктова (Антонова) Юлия Григорьевна
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
16.09.1986