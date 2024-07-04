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Полуэктов Евгений Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.02.1927

Дата смерти

16.09.1986

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1927

Отец: Полуэктов Сергей Тимофеевич

Мать: Полуэктова (Воронкова) Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.02.1965

Сын: Полуэктов Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Полуэктова (Антонова) Юлия Григорьевна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Смерть
16.09.1986

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