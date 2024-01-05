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Шубин Петр Прохорович

Место рождения

Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шубин Прохор Петрович

Мать: Шубина Ольга Николаевна

Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петровская Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно
Россия, Кемеровская область, город Кемерово
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