Шубин Петр Прохорович
Место рожденияРоссия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шубин Прохор Петрович
Мать: Шубина Ольга Николаевна
Россия, Кемеровская область, Яшкинский район, деревня Кокуй
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Россия, Кемеровская область, город Кемерово