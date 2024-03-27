(Бедретдинова) Бибихадичя
Место рожденияд.Антяровка, Сергачский уезд
Дата рождения15.10.1874
Дата смертиОколо 1942
ПолЖенский
Отец
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1874
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бедретдинова) Бибигайша
Отец ребёнка: Сафиханов Фатахетдин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сафиханов Фатахетдин
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Фейсханова (Бедретдинова) Зухра Фаттахетдиновна
Отец ребёнка: Сафиханов Фатахетдин
Смерть
Около 1942