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(Бедретдинова) Бибихадичя

Место рождения

д.Антяровка, Сергачский уезд

Дата рождения

15.10.1874

Дата смерти

Около 1942

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1874

Отец: Фатхуллин Бедретдин

Мать: Айша Вторая Жена Абдурахман Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бедретдинова) Бибигайша

Отец ребёнка: Сафиханов Фатахетдин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафиханов Фатахетдин

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Фейсханова (Бедретдинова) Зухра Фаттахетдиновна

Отец ребёнка: Сафиханов Фатахетдин

Смерть
Около 1942

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