Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил

Место рождения

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества

Дата рождения

1763

Пол

Мужской

Отец

С 1730 по 1731 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

До 1772 г.р.

Дети

Около 1788 г.р.
Около 1790 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Василий

Мать: Катерина

Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Работа или профессия
Около 1782
с.Ватрас Курмышской пятины Нижегородской губернии
дьячек
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: ?

с.Монастырский Ватрас Курмышской пятины Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: ?

с.Монастырский Ватрас Курмышской пятины Нижегородской губ.
Работа или профессия
1795
Нижегородского наместнчества Васильской округи село Монастырский Ватрас
дьякон
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Образование
Неизвестно
Нижегородская духовная семинария
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