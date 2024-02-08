Михаил
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Село Большое Мурашкино Княгинской округи Нижегородского наместничества
Работа или профессия
Около 1782
с.Ватрас Курмышской пятины Нижегородской губернии
дьячек
Рождение ребёнка
Около 1788
с.Монастырский Ватрас Курмышской пятины Нижегородской губ.
Рождение ребёнка
Около 1790
с.Монастырский Ватрас Курмышской пятины Нижегородской губ.
Работа или профессия
1795
Нижегородского наместнчества Васильской округи село Монастырский Ватрас
дьякон
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Образование
Неизвестно
Нижегородская духовная семинария