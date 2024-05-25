Тереса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ламберг Николас
Рождение ребёнка
1191
Дочь: Ламберг Сара
Отец ребёнка: Ламберг Николас
Рождение ребёнка
1201
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ламберг Николас
Рождение ребёнка
1216
Дочь: Ламбург Елена
Отец ребёнка: Ламберг Николас
Рождение ребёнка
1219
Сын: Ламбург Феликс
Отец ребёнка: Ламберг Николас
Смерть
Неизвестно