Тереса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тереса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1171 г.р.

Дети

1191 г.р.
Скрыто настройками приватности
1216 г.р.
1219 г.р.

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ламберг Николас

Рождение ребёнка
1191

Дочь: Ламберг Сара

Отец ребёнка: Ламберг Николас

Рождение ребёнка
1201

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ламберг Николас

Рождение ребёнка
1216

Дочь: Ламбург Елена

Отец ребёнка: Ламберг Николас

Рождение ребёнка
1219

Сын: Ламбург Феликс

Отец ребёнка: Ламберг Николас

Смерть
Неизвестно

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