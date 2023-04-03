Ориненко Павел Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ориненко Максим Климентиевич
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.06.1893
Дочь: Ориненко Акилина Павловна
Мать ребёнка: Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
?.08.1896
Дочь: Ориненко Зоя Павловна
Мать ребёнка: Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
20.06.1901
Дочь: Ориненко Агрипина Павловна
Мать ребёнка: Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна
Рождение ребёнка
10.07.1904
Дочь: Ориненко Ольга Павловна
Мать ребёнка: Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна
Смерть
Неизвестно