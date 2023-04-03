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Ориненко Павел Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ориненко Максим Климентиевич

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
06.06.1893

Дочь: Ориненко Акилина Павловна

Мать ребёнка: Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
?.08.1896

Дочь: Ориненко Зоя Павловна

Мать ребёнка: Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
20.06.1901

Дочь: Ориненко Агрипина Павловна

Мать ребёнка: Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна

Рождение ребёнка
10.07.1904

Дочь: Ориненко Ольга Павловна

Мать ребёнка: Ориненко (Барсук) Параскева Моисеевна

Смерть
Неизвестно

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