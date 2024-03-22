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Цынкин Владимир Федорович

Место рождения

Лазарево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

01.03.1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1932

Отец: Цынкин Федор Кузьмич

Мать: Цынкина Евдокия Матвеевна

Лазарево, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цинкин Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цинкин Валерий Владимирович

Мать ребёнка: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно
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