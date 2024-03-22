Цынкин Владимир Федорович
Место рождения
Дата рождения01.03.1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1932
Отец: Цынкин Федор Кузьмич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цинкин Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цинкин Валерий Владимирович
Мать ребёнка: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Цинкина Башлыкова Мария Васильевна
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно