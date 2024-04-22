Филипп Васильевич
Место рождения
Дата рождения1784
Дата смерти1826
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Мать: Анна Исаковна
Дочь: Дарья Филипповна
Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)
Сын: Данило Филиппович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)
Сын: Василий Филиппович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)
Дочь: Фёкла Филипповна
Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)
Сын: Панфило Филиппович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)
Сын: Артамон Филиппович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)
Дочь: Евдокия Филипповна
Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)
Сын: Николай Филиппович
Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)
Дочь: Авдотья Филипповна
Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна (2 жена)
Дочь: Марфа Филипповна
Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна (2 жена)