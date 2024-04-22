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Филипп Васильевич

Место рождения

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1784

Дата смерти

1826

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784

Отец: не указан

Мать: Анна Исаковна

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Дарья Филипповна

Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1802

Сын: Данило Филиппович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1806

Сын: Василий Филиппович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)

Табанево, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Фёкла Филипповна

Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1812

Сын: Панфило Филиппович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1814

Сын: Артамон Филиппович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1816

Дочь: Евдокия Филипповна

Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1819

Сын: Николай Филиппович

Мать ребёнка: Агафья Константиновна (1 жена)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Филипповна

Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна (2 жена)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Марфа Филипповна

Мать ребёнка: Татьяна Герасимовна (2 жена)

Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Герасимовна (2 жена)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Константиновна (1 жена)

Смерть
1826
Бызиново, Сарапульский уезд, Вятская губерния
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