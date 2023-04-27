Андриенко Алексей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андриенко Алексей Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.03.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
2009 г.р.
2020 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.03.1987

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
31.01.2009

Дочь: Андриенко Анна Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.07.2020

Дочь: Андриенко Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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