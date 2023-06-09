Чертилина Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чертилина Анна Васильевна

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Место рождения

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

24.01.1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1846

Отец: Чертилин Василий Иванов

Мать: Мария Герасимова

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малькова Мария Иванова

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Бракосочетание
11.10.1864 ст.

Муж: Мальков Иван Филиппович

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Церковь Введенское-Першино
Рождение ребёнка
27.02.1866

Дочь: Малькова Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
08.10.1868

Дочь: Малькова Александра Иванова

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
18.02.1872

Сын: Мальков Василий Иванов

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
14.02.1874

Сын: Мальков Федор Иванов

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
01.06.1876

Дочь: Малькова Ольга Иванова

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
19.07.1878

Сын: Мальков Михаил Иванов

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
28.03.1880

Сын: Мальков Алексей Иванов

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
04.07.1883

Дочь: Малькова Мария Иванова

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Рождение ребёнка
19.02.1887

Сын: Мальков Павел Иванович

Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович

Марьино, Одинцовский муниципальный район, Московская область
Смерть
Неизвестно

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