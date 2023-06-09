Чертилина Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.01.1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1846
Отец: Чертилин Василий Иванов
Мать: Мария Герасимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малькова Мария Иванова
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Бракосочетание
11.10.1864 ст.
Церковь Введенское-Першино
Рождение ребёнка
27.02.1866
Дочь: Малькова Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
08.10.1868
Дочь: Малькова Александра Иванова
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
18.02.1872
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
14.02.1874
Сын: Мальков Федор Иванов
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
01.06.1876
Дочь: Малькова Ольга Иванова
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
19.07.1878
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
28.03.1880
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
04.07.1883
Дочь: Малькова Мария Иванова
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Рождение ребёнка
19.02.1887
Отец ребёнка: Мальков Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно