Хрюкин Прокопий Тихонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХрюкин Прокопий Тихонович

Хрюкин Прокопий Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.

Отец: Хрюкин Тихон Андреевич

Мать: Хрюкина Вера Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хрюкина Мавра

Рождение ребёнка
Около 1913 ст.

Дочь: (Хрюкина) Дарья Прокопьевна

Мать ребёнка: Хрюкина Мавра

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.

Дочь: (Хрюкина) Пелагея Прокопьевна

Мать ребёнка: Хрюкина Мавра

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.

Сын: Хрюкин Николай Прокопьевич

Мать ребёнка: Хрюкина Мавра

Романово, Панкрушихинский муниципальный район, Алтайский край
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.