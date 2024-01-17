Хрюкин Прокопий Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886 ст.
Отец: Хрюкин Тихон Андреевич
Мать: Хрюкина Вера Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хрюкина Мавра
Рождение ребёнка
Около 1913 ст.
Дочь: (Хрюкина) Дарья Прокопьевна
Мать ребёнка: Хрюкина Мавра
Рождение ребёнка
Около 1915 ст.
Дочь: (Хрюкина) Пелагея Прокопьевна
Мать ребёнка: Хрюкина Мавра
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.
Сын: Хрюкин Николай Прокопьевич
Мать ребёнка: Хрюкина Мавра
Смерть
Неизвестно