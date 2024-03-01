Петичек Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Мать ребёнка: Петичек Пелагея Ерофеевна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Петик Николай Терентьевич
Мать ребёнка: Петичек Пелагея Ерофеевна
ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Смерть
Неизвестно