Петичек Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петичек Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Петик Никита Тереньтевич

Мать ребёнка: Петичек Пелагея Ерофеевна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Петик Николай Терентьевич

Мать ребёнка: Петичек Пелагея Ерофеевна

ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 104. лл.120об-121 ГАХО. Ф. 31 оп. 141 д. 207. лл. 1000об.-1001
Смерть
Неизвестно

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