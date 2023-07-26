Косенко Николай Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косенко Егор Тимофеевич
Мать: Косенко Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Косенко Александр Николаевич
Мать ребёнка: Лидия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лидия
Смерть
Неизвестно