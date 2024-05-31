Фрол (Флор) Павлов
Место рождения
Дата рождения1740 ст.
Дата смертиДо 1781 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.
Отец: Павел
Мать: Дарья (Дария) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Родион Фролов
Мать ребёнка: Февронья (Феврония) Акинфиева
Рождение ребёнка
1772 ст.
Дочь: Татьяна Фролова
Мать ребёнка: Февронья (Феврония) Акинфиева
Рождение ребёнка
1776 ст.
Дочь: Марина Фролова
Мать ребёнка: Февронья (Феврония) Акинфиева
Смерть
До 1781 ст.