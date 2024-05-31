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Фрол (Флор) Павлов

Место рождения

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1740 ст.

Дата смерти

До 1781 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740 ст.

Отец: Павел

Мать: Дарья (Дария) Иванова

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья (Феврония) Акинфиева

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Родион Фролов

Мать ребёнка: Февронья (Феврония) Акинфиева

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1772 ст.

Дочь: Татьяна Фролова

Мать ребёнка: Февронья (Феврония) Акинфиева

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1776 ст.

Дочь: Марина Фролова

Мать ребёнка: Февронья (Феврония) Акинфиева

Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область
Смерть
До 1781 ст.
Липицы-Зыбино, Чернский муниципальный район, Тульская область

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