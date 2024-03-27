Тарасова (Лихушина) Александра
Место рождения
Дата рождения02.04.1880
Дата смерти28.01.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1880
Отец: Лихушин Павел
Рождение ребёнка
23.03.1904
Сын: Тарасов Павел
Отец ребёнка: Тарасов Иван
Рождение ребёнка
27.03.1905
Дочь: Комиссарова Лидия
Отец ребёнка: Тарасов Иван
Рождение ребёнка
19.11.1906
Сын: Тарасов Василий
Отец ребёнка: Тарасов Иван
Рождение ребёнка
30.03.1911
Сын: Тарасов Виктор
Отец ребёнка: Тарасов Иван
Рождение ребёнка
06.09.1912
Сын: Тарасов Сергей
Отец ребёнка: Тарасов Иван
Рождение ребёнка
21.12.1914
Дочь: Голубева Татьяна
Отец ребёнка: Тарасов Иван
Смерть
28.01.1966
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище (метро Рижская)