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Тарасова (Лихушина) Александра

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.04.1880

Дата смерти

28.01.1966

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1880

Отец: Лихушин Павел

Мать: Лихушина Мария Васильевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.03.1904

Сын: Тарасов Павел

Отец ребёнка: Тарасов Иван

Рождение ребёнка
27.03.1905

Дочь: Комиссарова Лидия

Отец ребёнка: Тарасов Иван

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
19.11.1906

Сын: Тарасов Василий

Отец ребёнка: Тарасов Иван

Рождение ребёнка
30.03.1911

Сын: Тарасов Виктор

Отец ребёнка: Тарасов Иван

Рождение ребёнка
06.09.1912

Сын: Тарасов Сергей

Отец ребёнка: Тарасов Иван

Рождение ребёнка
21.12.1914

Дочь: Голубева Татьяна

Отец ребёнка: Тарасов Иван

Смерть
28.01.1966
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Пятницкое кладбище (метро Рижская)
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