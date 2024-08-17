Багаутдинова Хаира Хазиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багаутдинова Хаира Хазиповна

Место рождения

д. Тыканово Балтачевский район

Дата рождения

1901

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Хазип

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1929

Сын: Багаутдинов Гаптриза Зиганетдинович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935

Сын: Багаутдинов Ниязый Зиянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.03.1940

Сын: Багаутдинов Марат Зиянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1943

Сын: Багаутдинов Закий Зиянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1945

Сын: Багаутдинов Расим Зиянович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1989

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