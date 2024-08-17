Багаутдинова Хаира Хазиповна
Место рожденияд. Тыканово Балтачевский район
Дата рождения1901
Дата смерти1989
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Хазип
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.10.1929
Сын: Багаутдинов Гаптриза Зиганетдинович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1935
Сын: Багаутдинов Ниязый Зиянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.03.1940
Сын: Багаутдинов Марат Зиянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1943
Сын: Багаутдинов Закий Зиянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1945
Сын: Багаутдинов Расим Зиянович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1989