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Михеев Юрий Игнатьевич
Михеев Юрий Игнатьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
18.02.1957
Пол
Мужской
Отец
Михеев Игнат Александрович
1913 г.р.
Мать
Михеева Клавдия Ивановна
1926 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1957
Отец:
Михеев Игнат Александрович
Мать:
Михеева Клавдия Ивановна
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