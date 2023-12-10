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Михеев Юрий Игнатьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1957

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1957

Отец: Михеев Игнат Александрович

Мать: Михеева Клавдия Ивановна

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