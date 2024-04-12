Подтеребкова Марфа
Место рождения
Дата рожденияДо 1715
Дата смертиОколо 1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1715
Рождение ребёнка
Около 1730
Сын: Подтеребков Калина Степанович
Отец ребёнка: Подтеребков Степан Васильевич
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1744
Дочь: Подтеребкова Фетинья Степановна
Отец ребёнка: Подтеребков Степан Васильевич
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1744
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист