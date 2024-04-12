Подтеребкова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подтеребкова Марфа

Место рождения

Алешино, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

До 1715

Дата смерти

Около 1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1698 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1715

Отец: не указан

Мать: не указана

Алешино, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Подтеребков Калина Степанович

Отец ребёнка: Подтеребков Степан Васильевич

Алешино, Семеновский, Нижегородская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Рождение ребёнка
Около 1744

Дочь: Подтеребкова Фетинья Степановна

Отец ребёнка: Подтеребков Степан Васильевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Подтеребков Степан Васильевич

Смерть
Около 1744
Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 24, оп1, дело 1502, 2 лист
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