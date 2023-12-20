Канева (Афонасьева) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канева (Афонасьева) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

НУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Канев Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Илья Фёдорович

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Канев Илья Фёдорович

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