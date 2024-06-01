Пивкин Николай Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пивкин Андрей Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1910
Дочь: Пивкина Анастасия Николаева
Мать ребёнка: Пивкина (Любушкина) Александра Павлова
Рождение ребёнка
08.08.1911
Мать ребёнка: Пивкина (Любушкина) Александра Павлова
Смерть
Неизвестно