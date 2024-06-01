Пивкин Николай Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПивкин Николай Андреев

Пивкин Николай Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пивкин Андрей Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пивкина (Любушкина) Александра Павлова

Рождение ребёнка
09.10.1910

Дочь: Пивкина Анастасия Николаева

Мать ребёнка: Пивкина (Любушкина) Александра Павлова

Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.08.1911

Сын: Пивкин Василий Николаев

Мать ребёнка: Пивкина (Любушкина) Александра Павлова

Малый Толкай, Похвистневский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.