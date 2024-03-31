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Афонин Гаврил Симонович

Место рождения

Лесуново, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

26.02.1896

Дата смерти

15.02.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1896

Отец: Афонин Симон Иванович

Мать: Афонина Степанида Николаевна

Лесуново, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
19.01.1914

Жена: Афонина Прасковья Алексеевна

Лесуново, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
?.05.1917

Сын: Афонин Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Афонина Прасковья Алексеевна

Лесуново, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Демобилизация
27.07.1917
Рязань, город Рязань, Рязанская область
мл. унтер-офицер, 712-й пехотный Узенский (Унженский) полк. Уведомление о приеме раненного или больного , поступившего с театра военных действий. 3 лазарет рязанской губернской комиссии Всерос Земск... Показать все
Работа или профессия
1952
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Начальник строительного отдела ф-ки им.Свердлова.
Военная служба
Неизвестно
Смерть
15.02.1976
Камешково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти:Ишемическая болезнь сердца.Атеросклеротический кардиосклероз с нарушением ритма.
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