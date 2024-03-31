Афонин Гаврил Симонович
Место рождения
Дата рождения26.02.1896
Дата смерти15.02.1976
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1896
Бракосочетание
19.01.1914
Рождение ребёнка
?.05.1917
Мать ребёнка: Афонина Прасковья Алексеевна
Демобилизация
27.07.1917
Рязань, город Рязань, Рязанская область
мл. унтер-офицер, 712-й пехотный Узенский (Унженский) полк. Уведомление о приеме раненного или больного , поступившего с театра военных действий. 3 лазарет рязанской губернской комиссии Всерос Земск... Показать все
Работа или профессия
1952
Начальник строительного отдела ф-ки им.Свердлова.
Военная служба
Неизвестно
Смерть
15.02.1976
Причина смерти:Ишемическая болезнь сердца.Атеросклеротический кардиосклероз с нарушением ритма.