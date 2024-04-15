Ляпустина Мария Мироновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.12.1895 ст.
Дочь: Ляпустина Евгения Ивановна
Отец ребёнка: Ляпустин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
21.11.1896 ст.
Сын: Ляпустин Георгий Иванович
Отец ребёнка: Ляпустин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1908 ст.
Сын: Ляпустин Василий Иванович
Отец ребёнка: Ляпустин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно