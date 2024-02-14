Шамигулова Хадича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шамигулов Рашит Файзрахманович
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Шамигулова (Шамигулова) Назия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Шамигулова (Шамигулова) Бибисара Файзрахмановна
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
Рождение ребёнка
1917
Сын: Шамигулов Гаяз Файзрахманович
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
Рождение ребёнка
02.09.1928
Дочь: Каримова (Шамигулова) Фавзия Файзрахмановна
Отец ребёнка: Шамигулов Файзрахман
Смерть
1977