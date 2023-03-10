Меледин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1902
Дата смерти25.11.1958
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.09.1927
Сын: Меледин Александр Михайлович
Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна
д.Ляпуновская, Красноборский р-н, Архангельская обл
Рождение ребёнка
23.07.1930
Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна
д.Ляпуновская, Красноборский р-н, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
27.10.1933
Сын: Меледин Виктор Михайлович
Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна
Рождение ребёнка
1937
Сын: Меледин Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна
Рождение ребёнка
18.07.1949
Сын: Меледин Проталион Михайлович
Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.11.1958