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Меледин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1902

Дата смерти

25.11.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1902

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.09.1927

Сын: Меледин Александр Михайлович

Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна

д.Ляпуновская, Красноборский р-н, Архангельская обл
Рождение ребёнка
23.07.1930

Сын: Меледин Павел Михайлович

Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна

д.Ляпуновская, Красноборский р-н, Архангельская обл.
Рождение ребёнка
27.10.1933

Сын: Меледин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Меледин Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна

Рождение ребёнка
18.07.1949

Сын: Меледин Проталион Михайлович

Мать ребёнка: Меледина Агния Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меледина Агния Николаевна

Смерть
25.11.1958
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