Беляева (Дилакторская) Феоктиста Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляева (Дилакторская) Феоктиста Степановна

Место рождения

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край

Дата рождения

1812

Дата смерти

После 1895

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Дилакторский Степан Федотович

Мать: Дилакторская Евдокия Андреевна

Михайло-Архангельский Верх-Вологодский, Вологодский район, Северный край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Беляев Николай Феодосьевич

Отец ребёнка: Беляев Феодосий Васильевич

Васильевский-Едский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1845

Сын: Беляев Василий Феодосьевич

Отец ребёнка: Беляев Феодосий Васильевич

Васильевский-Едский, Кубино-Озерский район, Северный край
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Беляева Александра Феодосьевна

Отец ребёнка: Беляев Феодосий Васильевич

Васильевский-Едский, Кубино-Озерский район, Северный край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляев Феодосий Васильевич

Смерть
После 1895
Васильевский-Едский, Кубино-Озерский район, Северный край
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