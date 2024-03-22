Беляева (Дилакторская) Феоктиста Степановна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиПосле 1895
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Рождение ребёнка
1839
Сын: Беляев Николай Феодосьевич
Отец ребёнка: Беляев Феодосий Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Сын: Беляев Василий Феодосьевич
Отец ребёнка: Беляев Феодосий Васильевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Беляева Александра Феодосьевна
Отец ребёнка: Беляев Феодосий Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1895