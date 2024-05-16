Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна 22.09.1912 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна

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Место рождения

Кистенли-Ивановка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.09.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1912

Отец: Косма Федоров

Мать: Матрена Яковлева

Кистенли-Ивановка, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофеев Георгий Иванович

Рождение ребёнка
01.07.1932

Сын: Тимофеев Федор

Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Иванович

Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1936

Сын: Тимофеев Александр

Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1938

Сын: Тимофеев Юлий

Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Иванович

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Тимофеева Юлия

Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Иванович

Смерть
Неизвестно

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