Тимофеева (Кузьмина-Федорова) Анастасия Владимировна
Место рождения
Дата рождения22.09.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1912
Отец: Косма Федоров
Мать: Матрена Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.07.1932
Сын: Тимофеев Федор
Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Иванович
Кистенли-Богданово, Бижбулякский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.01.1936
Сын: Тимофеев Александр
Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1938
Сын: Тимофеев Юлий
Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Иванович
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Тимофеева Юлия
Отец ребёнка: Тимофеев Георгий Иванович
Смерть
Неизвестно