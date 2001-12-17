Селезнев Степан Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСелезнев Степан Николаевич

Селезнев Степан Николаевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.2001

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1976 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.2001

Отец: не указан

Мать: Селезнева Наталья Николаевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close