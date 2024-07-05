Гавзе (Гавзе) Роза
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1907
Дата смерти17.10.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907
Отец: Гавзе Ицк
Мать: Гавзе (Эфрон) Циля
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кацнельсон Исаак
Рождение ребёнка
09.04.1934
Сын: Кацнельсон Борис
Отец ребёнка: Кацнельсон Исаак
Смерть
17.10.1989
Похороны
Неизвестно