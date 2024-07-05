Гавзе (Гавзе) Роза 01.09.1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Гавзе (Гавзе) Роза

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1907

Дата смерти

17.10.1989

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1907

Отец: Гавзе Ицк

Мать: Гавзе (Эфрон) Циля

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кацнельсон Исаак

Рождение ребёнка
09.04.1934

Сын: Кацнельсон Борис

Отец ребёнка: Кацнельсон Исаак

Смерть
17.10.1989
Похороны
Неизвестно

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