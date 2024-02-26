Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1736
Дата смерти1770
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1762
Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1765
Дочь: (Пыжова) Домна Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1766
Дочь: (Пыжова) Агафья Егорова (Вна)
Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1767
Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)
Рождение ребёнка
Около 1770
Сын: Пыжов Василий Егоров (Ич)
Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)
Смерть
1770