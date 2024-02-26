Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжова Катерина Тереньтьева (Вна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

1770

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1740 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжов Егор Савельев (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
дворовый человек
Место жительства
Неизвестно
Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1762

Сын: Пыжов Семен Егоров (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)

Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1765

Дочь: (Пыжова) Домна Егорова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)

Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1766

Дочь: (Пыжова) Агафья Егорова (Вна)

Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)

Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Рождение ребёнка
Около 1767

Сын: Пыжов Родион Егоров (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Пыжов Василий Егоров (Ич)

Отец ребёнка: Пыжов Егор Савельев (Ич)

Котово, Воскресенская волость, Тверской уезд
Смерть
1770

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