(Корешкова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1900
Дата смерти07.10.1963
ПолЖенский
Отец
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1900
Рождение ребёнка
1925
Сын: Спиридонов Юлий Григорьевич
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Спиридонов Владимир Григорьевич
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Римма Григорьевна
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Рождение ребёнка
1942
Сын: Спиридонов Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Спиридонов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спиридонов Григорий
Смерть
07.10.1963
Деево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область