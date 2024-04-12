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(Корешкова) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

04.12.1900

Дата смерти

07.10.1963

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1900

Отец: Корешков Алексей Ксенофонтович

Мать: Корешкова Параскева Стефановна

Воронцово, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Спиридонов Юлий Григорьевич

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Рождение ребёнка
1929

Сын: Спиридонов Владимир Григорьевич

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Рождение ребёнка
1937

Дочь: Римма Григорьевна

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Рождение ребёнка
1942

Сын: Спиридонов Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Спиридонов Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спиридонов Григорий

Смерть
07.10.1963
Деево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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