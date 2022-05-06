Алимов Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимов Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алимов Иван Елисеевич

Мать: Алимова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алимова Дария Петровна

Рождение ребёнка
15.01.1900

Сын: Алимов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.04.1901

Дочь: (Алимова) Елена Андреевна

Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.06.1902

Сын: Алимов Федор Андреевич

Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
14.03.1904

Дочь: (Алимова) Мария Андреевна

Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: (Алимова) Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно

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