Алимов Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алимов Иван Елисеевич
Мать: Алимова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алимова Дария Петровна
Рождение ребёнка
15.01.1900
Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна
Рождение ребёнка
28.04.1901
Дочь: (Алимова) Елена Андреевна
Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна
Рождение ребёнка
04.06.1902
Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна
Рождение ребёнка
14.03.1904
Дочь: (Алимова) Мария Андреевна
Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: (Алимова) Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Алимова Дария Петровна
Смерть
Неизвестно