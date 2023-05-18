Тойдоров Ефим Никитин
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Тойдоров Никита Васильев
Мать: Тойдорова Ирина Егорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тойдорова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: (Тойдорова) Матрёна Ефимова
Мать ребёнка: Тойдорова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: (Тойдорова) Аграфена Ефимова
Мать ребёнка: Тойдорова Дарья Иванова
Рождение ребёнка
?.07.1850
Дочь: (Тойдорова) Матрёна Никитина
Мать ребёнка: Тойдорова Дарья Иванова
в РС 1850 возраст 1 неделя
Смерть
1854