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Тойдоров Ефим Никитин

Место рождения

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Тойдоров Никита Васильев

Мать: Тойдорова Ирина Егорова

Булай, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тойдорова Дарья Иванова

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: (Тойдорова) Матрёна Ефимова

Мать ребёнка: Тойдорова Дарья Иванова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: (Тойдорова) Аграфена Ефимова

Мать ребёнка: Тойдорова Дарья Иванова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.07.1850

Дочь: (Тойдорова) Матрёна Никитина

Мать ребёнка: Тойдорова Дарья Иванова

Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
в РС 1850 возраст 1 неделя
Смерть
1854
Сухая Видзя, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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