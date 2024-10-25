Миролюбов Михаил Никитич 1848 — найти родственников по фамилии на Familio
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Миролюбов Михаил Никитич

Место рождения

Сотниково

Дата рождения

1848

Дата смерти

23.10.1906 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Миролюбов Никита

Мать: Миролюбова Прасковья Ивановна

Сотниково
Бракосочетание
16.07.1872 ст.

Жена: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №61, стр. 668
Рождение ребёнка
27.07.1873 ст.

Сын: Миролюбов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №1, дело №2545, стр. 272 Никитский сорок Покровская церковь в Кудрине
Рождение ребёнка
1876

Сын: Миролюбов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Рождение ребёнка
23.04.1880

Сын: Миролюбов Никита Михайлович

Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №464, стр. 611 Москва Никитский сорок Церковь св. Иоанна Предтечи за Пресней
Рождение ребёнка
22.07.1882

Дочь: Миролюбова Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №50, стр. 476
Рождение ребёнка
1885

Сын: Миролюбов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.

Сын: Миролюбов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №558, стр. 113 Сретенский сорок Церковь Крестовоздвиженская на Убогих Домах
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.

Дочь: Алексеева (Миролюбова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Рождение ребёнка
12.06.1892 ст.

Дочь: Миролюбова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна

Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №293, стр. 54 Никитский сорок Церковь св. Георгия в Грузинах
Смерть
23.10.1906 ст.
Москва, город федерального значения Москва
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №288, стр. 871 от хронического алкоголизма

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