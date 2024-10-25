Миролюбов Михаил Никитич
Место рожденияСотниково
Дата рождения1848
Дата смерти23.10.1906 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Миролюбов Никита
Сотниково
Бракосочетание
16.07.1872 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №61, стр. 668
Рождение ребёнка
27.07.1873 ст.
Сын: Миролюбов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна
ЦГА Москвы, фонд №2124, опись №1, дело №2545, стр. 272 Никитский сорок Покровская церковь в Кудрине
Рождение ребёнка
1876
Сын: Миролюбов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна
Рождение ребёнка
23.04.1880
Сын: Миролюбов Никита Михайлович
Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №464, стр. 611 Москва Никитский сорок Церковь св. Иоанна Предтечи за Пресней
Рождение ребёнка
22.07.1882
Дочь: Миролюбова Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №771, дело №50, стр. 476
Рождение ребёнка
1885
Сын: Миролюбов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна
Рождение ребёнка
11.10.1885 ст.
Сын: Миролюбов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №558, стр. 113 Сретенский сорок Церковь Крестовоздвиженская на Убогих Домах
Рождение ребёнка
04.11.1888 ст.
Рождение ребёнка
12.06.1892 ст.
Дочь: Миролюбова Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Миролюбова (Грачёва) Наталья Ипатьевна
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №776, дело №293, стр. 54 Никитский сорок Церковь св. Георгия в Грузинах
Смерть
23.10.1906 ст.
ЦГА Москвы, фонд №203, опись №782, дело №288, стр. 871 от хронического алкоголизма