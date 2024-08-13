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Бескровных Прасковья Прохоровна

Место рождения

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

23.09.1921

Дата смерти

14.04.1974

Пол

Женский

Отец

Около 1892 г.р.

Мать

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1921

Отец: Бескровных Прохор Степанович

Мать: Елена Сергеевна

Чистюнька, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
17.07.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Семибратов Павел Петрович

Смерть
14.04.1974
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область

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