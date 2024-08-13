Бескровных Прасковья Прохоровна
Место рождения
Дата рождения23.09.1921
Дата смерти14.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1921
Отец: Бескровных Прохор Степанович
Мать: Елена Сергеевна
Рождение ребёнка
17.07.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Семибратов Павел Петрович
Смерть
14.04.1974
Алматы, Верненский уезд, Семиреченская область