Минченя Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1933
Дата смерти13.03.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.09.1961
Дочь: Бурмель Татьяна
Мать ребёнка: Минченя Ольга
Рождение ребёнка
04.04.1967
Дочь: Минченя Валентина
Мать ребёнка: Минченя Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Юрий
Мать ребёнка: Минченя Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Николай
Мать ребёнка: Минченя Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минченя Александр
Мать ребёнка: Минченя Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минченя Ольга
Смерть
13.03.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Крупеники, Любанский район, Минская область