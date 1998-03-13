Минченя Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минченя Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1933

Дата смерти

13.03.1998

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1961

Дочь: Бурмель Татьяна

Мать ребёнка: Минченя Ольга

Рождение ребёнка
04.04.1967

Дочь: Минченя Валентина

Мать ребёнка: Минченя Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Юрий

Мать ребёнка: Минченя Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Николай

Мать ребёнка: Минченя Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минченя Александр

Мать ребёнка: Минченя Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минченя Ольга

Смерть
13.03.1998
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Крупеники, Любанский район, Минская область
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