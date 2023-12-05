Давыдов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давыдова) Неизвестно

Мать ребёнка: Давыдова Ульяна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Давыдов Терентий Фёдорович

Мать ребёнка: Давыдова Ульяна

Подверниха, Старошайговский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
Неизвестно

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