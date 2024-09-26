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Лоскутова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

1880

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: Лосев Losev ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Лоскутов Пётр Маркелов

Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов

Рождение ребёнка
1835

Сын: Лоскутов Андрей Маркелов

Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов

Рождение ребёнка
1839

Сын: Лоскутов Иван Маркелов

Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Лоскутов Трофим Маркелов

Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов

Рождение ребёнка
1845

Сын: Лоскутов Василий Маркелов

Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов

Рождение ребёнка
1851

Сын: Лоскутов Никифор Маркелов

Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Лоскутова) Аксинья Маркелова

Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов

Рождение ребёнка
1859

Сын: Лоскутов Семён Маркелов

Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов

Место жительства
1860
Смерть
1880

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