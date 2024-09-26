Лоскутова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815
Дата смерти1880
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: Лосев Losev ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов
Рождение ребёнка
1835
Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов
Рождение ребёнка
1839
Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов
Рождение ребёнка
1845
Сын: Лоскутов Василий Маркелов
Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов
Рождение ребёнка
1851
Сын: Лоскутов Никифор Маркелов
Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Лоскутова) Аксинья Маркелова
Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Лоскутов Маркел Семёнов
Место жительства
1860
Смерть
1880