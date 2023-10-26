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Алексей Ильич

Место рождения

Копытово, Шуйский район, Северный край

Дата рождения

Между 1775 и 1778

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Отец

Между 1750 и 1755 г.р.

Мать

Между 1747 и 1755 г.р.

Жена

Между 1780 и 1781 г.р.

Дети

Между 1802 и 1803 г.р.
Между 1803 и 1804 г.р.
Около 1811 г.р.
Около 1818 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1778

Отец: Илья Алексеевич

Мать: Ирина Васильевна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Бракосочетание
Между 1792 и 1802

Жена: Анна Михайловна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803

Сын: Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Дочь: Прасковья Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Карп Алексеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Копытово, Шуйский район, Северный край
Смерть
После 1834
Копытово, Шуйский район, Северный край

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