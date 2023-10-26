Алексей Ильич
Место рождения
Дата рожденияМежду 1775 и 1778
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1775 и 1778
Отец: Илья Алексеевич
Мать: Ирина Васильевна
Бракосочетание
Между 1792 и 1802
Жена: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1802 и 1803
Сын: Василий Алексеевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Дочь: Прасковья Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1811
Дочь: Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Карп Алексеевич
Мать ребёнка: Анна Михайловна
Смерть
После 1834