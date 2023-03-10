(Голева) Дарья Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Голева) Дарья Тимофеева

(Голева) Дарья Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1751

Пол

Женский

Отец

Около 1723 г.р.

Мать

Около 1725 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1751

Отец: Голев Тимофей Петров

Мать: Афимья Борисова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close