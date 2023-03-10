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(Голева) Дарья Тимофеева
(Голева) Дарья Тимофеева
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1751
Пол
Женский
Отец
Голев Тимофей Петров
Около 1723 г.р.
Мать
(Голева) Афимья Борисова
Около 1725 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1751
Отец:
Голев Тимофей Петров
Мать:
Афимья Борисова
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