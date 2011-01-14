Красильникова Ширикова Ида Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1927
Дата смерти14.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красильников Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Красильников Владимир Александрович
Смерть
14.01.2011