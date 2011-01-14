Красильникова Ширикова Ида Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасильникова Ширикова Ида Павловна

Красильникова Ширикова Ида Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1927

Дата смерти

14.01.2011

Пол

Женский

Отец

1889 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1927

Отец: Шириков Павел Николаевич

Мать: Ширикова Малитинова Елизавета Андриановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Красильников Владимир Александрович

Смерть
14.01.2011

Мы используем куки для улучшения работы сайта.