Панфилова (Зайцева) Ксения Анатольевна
женский, родилась 06.03.1985, Севастополь, Города, Таврическая губерния
ОтецЗайцев Анатолий Юрьевич13.02.1958 г.р.
МатьЗайцева Людмила Николаевна03.02.1961 г.р.
Супруги
Панфилов Дмитрий Васильевич26.05.1976 г.р.
Дети
Панфилова Мария Дмитриевна28.07.2021 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.03.1985
Севастополь, Города, Таврическая губерния
Рождение ребёнка
07.04.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панфилов Дмитрий Васильевич
Рождение ребёнка
28.07.2021
Дочь: Панфилова Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Панфилов Дмитрий Васильевич
Бракосочетание
11.11.2022