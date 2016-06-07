Савченко Людмила Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1943
Дата смерти07.06.2016
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1943
Отец: Иван Пищало
Рождение ребёнка
21.01.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Савченко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савченко Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Савченко Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Райская Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Савченко Григорий Петрович
Смерть
07.06.2016