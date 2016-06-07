Савченко Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савченко Людмила Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1943

Дата смерти

07.06.2016

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1943

Отец: Иван Пищало

Мать: Оюшина Мария Александровна

Рождение ребёнка
21.01.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Савченко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савченко Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Савченко Григорий Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Райская Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Савченко Григорий Петрович

Смерть
07.06.2016
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