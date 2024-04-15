Плотникова Авдотья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плотникова Авдотья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Дочь: Авдотья Емельяновна

Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Фекла Емельяновна

Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1828

Сын: Плотников Крысантий Емельянович

Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Акулина Емельяновна

Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич

Рождение ребёнка
1834

Сын: Плотников Егор Емельянович

Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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