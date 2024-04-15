Плотникова Авдотья Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Авдотья Емельяновна
Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Фекла Емельяновна
Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1828
Сын: Плотников Крысантий Емельянович
Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Акулина Емельяновна
Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич
Рождение ребёнка
1834
Сын: Плотников Егор Емельянович
Отец ребёнка: Плотников Емельян Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно