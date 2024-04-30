Ирина Ильина Около 1756 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ирина Ильина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1756

Дата смерти

С 1805 по 1813

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прусаков Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1786

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Прусаков Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Прусаков Василий Иванов

Отец ребёнка: Прусаков Иван Иванов

Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Николай Иванов

Отец ребёнка: Прусаков Иван Иванов

Смерть
С 1805 по 1813

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