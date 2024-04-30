Ирина Ильина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1756
Дата смертиС 1805 по 1813
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1756
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прусаков Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1786
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Прусаков Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1797
Отец ребёнка: Прусаков Иван Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Николай Иванов
Отец ребёнка: Прусаков Иван Иванов
Смерть
С 1805 по 1813